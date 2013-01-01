VakıfBank’a enerji verimliliği finansmanında lider banka ödülü

VakıfBank, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı’nın (TurSEFF) II. aşamasında (2013-2016) finanse edilmiş en başarılı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin ödüllendirildiği TurSEFF Sürdürülebilir Enerji Mükemmellik Ödülleri Töreni’nde “Enerji Verimliliği Finansmanında Lider Banka” ödülü aldı.

VakıfBank ilk fazında 6 yerli bankanın, ikinci fazında ise 4 yerli bankanın yer aldığı TurSEFF’in başladığı 2010 yılından bu yana finanse edilen 868 projenin yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen 346 proje için toplam 122 milyon euroyu aşan finansman sağlayarak TurSEFF kapsamında sağlanan toplam finansmanın yüzde 27’sine tek başına aracılık etti. VakıfBank aynı zamanda, ödül töreninde lanse edilen TurSEFF programının III. aşamasına dahil olan ilk banka oldu.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “VakıfBank Ticari Bina Enerji Verimliliği Kredisi ve VakıfBank Elektronik Motorları İyileştirme Kredisi adlı ürünlerimiz ile sürdürülebilir enerji finansmanına teşviki sürdürmeyi, farkındalığı artırmayı ve pazar büyümesine katkı sağlamayı planlıyoruz” diye konuştu.