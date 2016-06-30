VakıfBank’tan “KOBİ’lere 62. Kuruluş Yıldönümü Kredisi”

KOBİ’lere ve esnafa sunduğu avantajlı kredi kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen VakıfBank, geleneksel hale gelen Kuruluş Yıldönümü Kredisi’yle bu mutluluğunu KOBİ’ler ve esnafla paylaşıyor.

KOBİ’ler ve esnafın halinden anlayan VakıfBank, “KOBİ’lere 62. Kuruluş Yıldönümü Kredisi” kampanyasıyla 36 aya varan vadelerle 100 bin TL’ye kadar, sadece 62 TL dosya masraflı kredi imkanı sunuyor.

VakıfBank, 4 aya kadar taksit erteleme veya 3 aya kadar ödemesiz dönem seçenekleri sunuyor. Taksit ertelemeli geri ödeme seçeneği ile bir yıllık dönemde taksitler 4 defa ertelenebiliyor. Ayrıca kredi kullanarak kampanyadan yararlanan ve VakıfBank BusinessCard’ları ile 30 Haziran 2016’ya kadar 5 bin TL tutarında harcama yapan ilk bin müşteri, kredi kartı hesap ekstrelerinde 100 TL’lik indirim hakkı kazanıyor.