Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’nde yeni başkan Hasan Tengiz

Türkiye’de varlık yönetimi şirketlerini aynı çatı altında buluşturan Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’nin (VYŞD) yönetiminde bayrak değişimi yaşandı.

Dernekte Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, finans sektöründe uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip bulunan Hasan Tengiz seçildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1980’de mezun olan ve profesyonel kariyerine aynı yıl Dış Bank’ta müfettiş olarak başlayan Hasan Tengiz, aynı bankada sırasıyla Krediler Müdürü, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Tengiz, 1994-1995’te, Osmanlı Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı, sonra Türk Ekonomi Bankası’nda Yönetim Kurulu Görevli Üyesi, 2001’de TMSF Tahsilat Daire Başkanı oldu. 2005’ten bu yana Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü olan Tengiz, VYŞD’de başkanlık görevini eski başkan Hilmi Güvenal’dan devraldı.