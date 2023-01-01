Vekmar’dan “Sigaranın Gerçek Yüzü” Semineri

Vekmar ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği işbirliği ile “Sigaranın Gerçek Yüzü” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. ‘Sigara sağlığa zararlıdır’ söyleminin irdelendiği seminerde; sigaranın gerçek etkilerini maskelemek ve sigarayı masum göstermek amacıyla uydurulan bir cümle olduğu savunuldu.

Her yıl, sadece Türkiye’de 115 bin, dünyada ise 5.5 milyon insanın sigaradan dolayı erken yaşta hayata veda ettiğinin dile getirildiği etkinlikte Vekmar Kurumsal İletişim Yöneticisi Nuray Odabaş, tüm şirket çalışanlarını, tütün mamullerinin zararları hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak amacıyla "Dumansız Hava Sahası” kampanyası çerçevesinde seminer düzenlediklerini açıkladı. Odabaş, bireye ve topluma zararları bilimsel olarak açıkça kanıtlanmış tütün ürünlerinin etkilerinden tamamıyla korunabilmek amacıyla bilinçlendirmenin devam edeceğini açıkladı.