Veri yönetiminin işletmeler için faydaları

Gelişen teknoloji, küresel rekabet, büyüyen piyasa ve artan iş hacmi beraberinde daha büyük ekiplerin bir arada çalışması gerekliliğini ortaya çıkardı.

Süreçler daha karmaşıklaşırken terminler eskiye nazaran daha dar bir aralığa sıkıştı. Bu da bir başka gerekliliği ortaya çıkardı; proje işbirliği ve veri yönetimi. Penta Teknoloji İş Geliştirme Yöneticisi Selim Ertuğ Tuğran, şirketlerin her geçen gün dağlar kadar büyüyen değerli tasarım verisi ürettiğine dikkat çekerek, “Bu veriler o şirketlerin ürettiği ürün kadar hatta belki daha fazla önem arz ediyor. Bugün şirketler ürettikleri tasarım verisine ve proje yönetimine ne kadar hakimse, işlerine de o kadar hakim… Bu sebeple diğer tasarım yazılımları ile entegre çalışan, kurulumu ve işletimi baş ağrıtmayan sistemler dikkat çekiyor” diye konuştu.

Tuğran, tam da bu noktada Autodesk® Vault 3B grafik arayüzü ile tasarım sürecine hakim olmayı garanti altına aldığını vurguladı: “Autodesk® Vault, projenin anlık olarak ne durumda olduğuna dair kullanıcı arayüzü güçlü ve kolay kullanım ile basit implementasyon aşamalarını destekler. Tüm bunlara ek olarak tasarım verisinin şişmeden kopyalanıp farklı bir projede kullanılmasına olanak tanıyan altyapısı ile karmaşıklaşan süreçlerinin kolay yönetilebilirliği ve izlenebilirliği ile ilgili rahatlık sağlıyor.”