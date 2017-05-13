Vestel gençleri yanına aldı, Venus’ü geliştirmek için yola çıktı

Vestel, genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak üniversite öğrencileri arasında “Venus’ünü Tasarla” adlı bir yarışma düzenliyor.

Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus’ü genç beyinlerin katkısıyla daha da iyileştirme amacıyla başlatılan yarışmada Vestel gençlerle birlikte donanım, yazılım, mobil aksesuar alanlarında geliştirmeler yapmayı hedefliyor. Maksimum 5 kişilik gruplar halinde yarışmaya katılacak öğrenciler, 3 farklı aşamada yarışacak. Yarışmada birinci olan gruba 15 bin TL, ikinci olan gruba 10 bin TL ve üçüncü olan gruba 5 bin TL ödül verilecek. Para ödülünün yanı sıra birinci grup Vestel’de proje bazlı çalışma fırsatı da elde edecek. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ‘Venus’ünü Tasarla’ yarışması ile yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden genç yetenekleri şirket bünyesine kazandırmak istediklerini söyledi. 13 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın ilk 20’ye kalan talihlileri 31 Mayıs 2017’de duyurulacak.