Vodafone Türkiye’de bayrak değişimi

Vodafone Türkiye CEO’su olarak yeni görevine 19 Eylül 2016 itibariyle başlayacak olan Colman Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray’a bağlı olarak çalışacak.

Serpil Timuray aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğunu da üstlenecek. Serpil Timuray, “Vodafone’un, Türkiye’deki ilk on yılında, müşteri memnuniyeti odaklı stratejik programı ve güçlü profesyonel ekibi sayesinde 9.3 milyar TL gelir ve 22.4 milyon abone seviyesine ulaştığı başarılı performansını, Colman Deegan ile yeni dönemde daha da yükseltmek üzere çalışacağız” dedi.Colman Deegan, son olarak Vodafone Grubu’nun en büyük şirketlerinden olan Vodafone İtalya’nın Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Deegan, Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans biriminde başladı. Deegan yeni görevi ile ilgili "Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü son derece mutluyum. Türkiye’yi birçok kez ziyaret ettim ve insanların enerjisi, çalışkanlığı ve sıcaklığına her zaman hayran kaldım. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen büyük başarıyı sürdürerek, Vodafone Türkiye’nin başarı hikayesini daha da ileriye götüreceğiz" dedi.