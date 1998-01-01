Vodafone Türkiye’den İngiltere’ye atama

Vodafone Türkiye’nin uluslararası arenada “Türk reçetesi” olarak anılan stratejik dönüşüm programının başarısı, yurtdışına üst düzey yönetici transferleriyle sonuçlanmaya devam ediyor.

2012’den bu yana Vodafone Türkiye’de İşe Alım, Yetenek Yönetimi ve Eğitim ve Gelişim fonksiyonlarından sorumlu Yetenek Geliştirme Direktörü olarak görevini sürdürmekte olan Bülent Bayram, Vodafone Grubu’nun temellerinin atıldığı ülke olan İngiltere’ye Grup Fonksiyonları İşe Alım ve İşveren Markası Direktörü olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi’nden mezun Bülent Bayram’ın profesyonel kariyeri şöyle: 1998 yılında Korn/Ferry International’da başladı. Sırasıyla; DanoneSA’da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak, İngiltere’de Jacob’s Bakery Ltd.’de ise insan kaynakları alanında çeşitli görevler, Danone’nin Fransa’daki merkezinde HIRIS Süreç Tasarım Uzmanı ve ABD’de bulunan The Dannon Company Inc’te Yetenek Alım Direktörü olarak çalıştı.