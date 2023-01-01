Vodafone Türkiye’nin veri merkezine uluslararası onay

Bulut teknolojileri ve dijital hizmetler alanında Türkiye'nin en büyük teknoloji merkezlerinden Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, veri merkezleri araştırma kuruluşu Uptime Institute tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, veri merkezi sektöründe tasarım standartlarını belirleyen ve tüm dünyada geçerliliği olan TIER 3 sertifikasını almaya hak kazandı.

Bu sertifikayla, Vodafone Türkiye’nin sunduğu veri merkezi hizmetlerinin güvenilirliği ve kalitesi global düzeyde bir kez daha onaylanmış oldu. Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Ara Yıldızlı, “Vodafone'un dünya çapında 6 inovasyon merkezinden biri olan merkezimizin veri merkezleri standardizasyonu konusunda uluslararası düzeyde geçerli bir belge olan TIER 3 Sertifikası’nı almasından mutluluk duyuyoruz” dedi. Vodafone Türkiye'nin 2 yıl önce 80 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü, 9 bin metrekarelik kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezi olma özelliğini taşıyor.