Vodafone’dan KOBİ seferberliği

Nisan ayında birinci yılını dolduracak 4.5G teknolojisinde yerli üretimin desteklenmesi için harekete geçen Vodafone, 4.5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek Türkiye’de üretim yapan KOBİ’lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak üzere seferberlik başlattı.