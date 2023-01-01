Vodafone’dan “Önce Kadın”

Soma’da kadınlara gelir yaratan bir iş modeli oluşturmak üzere Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Soma Belediyesi’nin işbirliğiyle Aralık 2014’te hayata geçirilen “Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi” ilk mezunlarını verdi.

Ağırlıklı olarak el işi eğitimlerinin verildiği merkezde, Somalı kadınlar yeni eğitim döneminde ünlü tasarımcı Arzu Kaprol’un hazırladığı tasarımları işleyecek. “Bölgedeki el işi üretim merkezi” olma yolunda ilerleyen Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi, ev tekstili markası English Home ile de anlaştı. Somalı kadınların anlaşma kapsamında ilk etapta işledikleri 22 bin havlu Ekim ayında English Home mağazalarında satışa sunulacak. Toplam 370 kadının kayıtlı bulunduğu merkezden başarıyla mezun olan 124 kadın kursiyere sertifikaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar’ın katılımıyla düzenlenen bir törenle verildi.