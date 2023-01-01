Webnak’tan, KOBİ’lere 6 aya varan taksit imkanı

Online nakliye organizatörü Webnak, KOBİ’lerin yüzünü güldüren özel kampanyalarına devam ediyor.

Sanal pos uygulamasıyla Webnak’ta artık kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün. Webnak, kredi kartı ödemelerini ise taksitlendirerek KOBİ’lere avantaj sağlayacak. İlk olarak Yapı Kredi Kobi Bankacılığı ile işbirliği gerçekleştiren Webnak, kampanya kapsamında webnak.com.tr sitesi üzerinden alınacak 1.000 TL ve üzerindeki nakliye hizmetlerinde WorldCard ile 6 aya varan taksit ve 50 TL Worldpuan kazanma şansı sunuyor.

Diğer bankalara ait kredi kartları ile ödeme yapıldığında ise tek çekim yapılacak; yük veren ödemesini vadeleme şansına sahip olacak. Kampanyadan yararlanmak için yapikredikobi.com.tr websitesine üye olmak ve siteden alınan kampanya kodunu ödeme sırasında girerek işlemi tamamlamak gerekiyor. Hem yük alan hem de yük verenin yanında olan Webnak, halihazırda yük verenlerin tüm taşımalarını 100 bin TL’ye kadar ücretsiz olarak sigortalıyor. Taşımacılık sektörüne yepyeni bir iş modeli getiren Webnak’ı, şu anda 18 binden fazla kamyoncu ve 3 bin 690 KOBİ kullanıyor.