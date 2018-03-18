WIN EURASIA Metalworking, Avrasya'dan satın almacıların buluşma noktası oldu

WIN EURASIA Metalworking 4 günde 9 ülkeden toplam 368 katılımcıyı buluşturdu. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "WIN EURASIA Metalworking yerli ve yabancı katılımcıların yeni pazarlara erişimi için önemli fırsatlar sunuyor.

Ancak mutlulukla belirtebiliriz ki 2017'de WIN EURASIA Metalworking ziyaretçi bakımından her zamankinden daha fazla uluslararası bir buluşma sağladı” dedi. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ve Ekonomi Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Cezayir, Bosna, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Irak, İsrail, Ürdün, Kosova, Lübnan, Moldova, Fas, Umman, Pakistan, Filistin, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Tunus ve BAE olmak üzere 22 ülkeden alıcı heyetlere evsahipliği yapıldı. Ayrıca davetli editör programı kapsamında, Birleşik Krallık ve Slovenya'dan ziyaretçiler fuarı ziyaret etti. WIN Eurasia 2018, 15-18 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek.