WIN EURASIA Metalworking’de değişim zamanı

İstanbul’da TÜYAP’ta, 1-14 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek WIN EURASIA Metalworking’in 2016 yılı yenilikleri İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Deutsche Messe'nin Türkiye'deki iştirakı olan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık'ın Genel Müdürü Alexander Kühnel'in moderasyonunda gerçekleşen toplantıya, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Genel Galvanizciler Derneği Genel Sekreteri S.Burcu Akman, ERBA Mühendislik Makina Sanayi Kurucu Ortağı Ahmet Özcan ve Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın konuşmacı olarak katıldı.

Alexander Kühnel, "Bu yıl WIN EURASIA Metalworking fuarında değişim zamanı” dedi. Belkıs Ertaşkın, bu yıl; sac işleme teknolojileri, yüzey işlem teknolojileri ve kaynak teknolojilerinin yanısıra hammadde; tel, boru, parça işleme ve onarım ve atölye ekipmanlarını da ürün gruplarına dahil ettiklerini belirtti.