XII. Teknoloji Ödülleri’ne başvuru tarihi uzatıldı

Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yeralan “Teknoloji Ödülleri” için başvuru heyecanı tüm hızıyla sürüyor. “Türkiye Teknoloji Liderlerini Arıyor” sloganıyla 12’ncisi gerçekleştirilecek olan ödüllere bu yıl rekor başvuru bekleniyor.

İlki 1998 yılında düzenlenen ve bugüne kadar toplam 872 projenin katıldığı Teknoloji Ödülleri’nin ön başvuru süreci yoğun ilgi nedeni ile 14 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatıldı. XII. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD ortaklığı ile yürütülen Teknoloji Ödülleri her alanı temsil etme gücüne sahip. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak, ülke olarak bir üst lige çıkıp, her sektörden dünya devi markalar yaratmak istiyorsak Ar-Ge’de, teknolojide, inovasyonda yetkinliğimizi artırmalıyız. Kazandığımız yetkinliklerimizi sergilemenin en iyi platformu ise Teknoloji Ödülleri. 30 başvuru ile başladığımız Teknoloji Ödülleri programının bugün geldiğimiz noktada 200’e ulaşması mutluluk verici” dedi.