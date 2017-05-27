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Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un konuk ülkesi; Katar

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 40. yılını kutluyor.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul bu yıl, 100.000 metrekare kapalı ve açık alanda, 1.250 katılımcı firmanın sergileyeceği 18.640 ürünü, 105 ülkeden 111.000 yerli, yabancı ziyaretçi ile buluşturacak. Fuar bu yıl 23-27 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek. ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, bu yıl Konuk Bölge Projesi’nde Kuzey Afrika; Hedef Pazar Projesi’nde Katar’ı ağırlayacaklarını aktarırken Türk yapı sektörüne dair geçtiğimiz yılın değerlendirmelerini ve 2017 öngörülerini paylaştı. 

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