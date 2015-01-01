Yapı Kredi Faktoring lider

Yapı Kredi Faktoring, 2015 yılında elde ettiği 20 milyar 967 milyon TL toplam cirosu ve yüzde 17.56 pazar payı ile toplam işlem hacminde 2001 yılından beri devam eden liderliğini sürdürdü.

Aktif müşteri sayısı yaklaşık 4.000’e ulaşan Yapı Kredi Faktoring’in ihracat işlemleri cirosu ise 2 milyar 931 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, “2015 yılında gelirlerimizi 168 milyon TL’ye ulaştırdık. Ayrıca yüzde 7 artışla 20 milyar 967 milyon TL’ye ulaşan toplam işlem hacmimizin yüzde 86'sı yurtiçi, yüzde 14'ü ise uluslararası faktoring işlemlerinden gerçekleştirildi” dedi.

Faktoring sektöründe 2015 yılında inşaat, tekstil, metal sanayi, toptan ve perakende ticaret, makine, enerji, lojistik alanlarının önplana çıktığını belirten Bozkurt Çöteli, şunları söyledi: “2016 yılında faktoring sektörünün yüzde 10 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Ayrıca gelecek seneler için KOBİ’lerin faktoring sektörünün büyümesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Yapı Kredi Faktoring olarak bizim de hedefimizde KOBİ’ler bulunuyor. Müşteri sayısı bakımından sağlayacağımız artışların çoğunu KOBİ müşterilerinden gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz.”