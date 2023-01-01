Yapı Kredi’den Eğitim Danışmanlığı

Yapı Kredi Private Banking bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Eğitim Danışmanlığı hizmetini başlattı.

Daha önce Miras Danışmanlığı, Sanat Danışmanlığı ve Filantropi Danışmanlığı hizmetlerini Türkiye ile tanıştıran Yapı Kredi Private Banking, Eğitim Danışmanlığı hizmeti ile müşterilerinin ve çocuklarının özellikle yurtdışındaki eğitim fırsatlarının ve alternatiflerinin belirlenmesinde, tüm başvuru sürecinde destek sağlıyor. Yapı Kredi Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörü İmre Tüylü, şu bilgileri verdi: “Eğitim hiç kuşkusuz hepimizin en önem verdiği konuların başında geliyor. Özellikle yurtdışı eğitim olanakları ülkeden ülkeye, hatta şehirden şehre farklılık gösteriyor. Üstelik yurtdışı okulların başvuru ve kabul süreçleri de birbirlerinden oldukça farklı. Biz de bu ihtiyaçlardan hareketle, müşterilerimize ve onların çocuklarına bu süreçte en doğru şekilde yardımcı olabilmeyi amaçladık. Bu konuda uzman iş ortağımızla birlikte, öğrencinin ilgi alanı ve beklentisi paralelinde, okumak istediği alanın ve eğitim kurumunun belirlenmesinden, başvurunun kabul süreci ve yerleştirme dahil tüm aşamalarında profesyonel danışmanlarımızla yol gösterici oluyoruz. Eğitim sürecinde de her türlü yardım ve desteği sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz.”