‘Yarına Hazırım Raporu’ tanıtıldı

‘Türkiye’nin Dijital Dönüşümü’ne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, işletmeleri yarına hazırlamaya yönelik çalışmalarında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile işbirliğine imza attı.

İşbirliği, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol Bilecik ve TÜSİAD-Bilkent Üniversitesi Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Direktörü Prof.Dr. Altay Güvenir’in katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı. Toplantıda, Vodafone Türkiye’nin Temmuz 2014’te oluşturduğu Yarına Hazırım Platformu çerçevesinde işletmelerin en geniş kapsamlı röntgenini çeken ve dijitalleşmeye hazırlık durumlarını değerlendiren ‘Yarına Hazırım Raporu’nun sonuçları da açıklandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi: “Gelecekteki olası değişiklikler karşısında ayakta kalmalarını sağlamak için KOBİ’leri daha verimli hale getirmek son derece önemli. Yarına Hazırım Platformumuz kurulduğu günden bugüne 2 milyon defa ziyaret edildi. Toplamda 41 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı ve ihtiyaçlarını öğrendi. Lansmanımızdan bu yana yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de işletmelerin dijitalleşme endeksini yüzde 48’den yüzde 53’e çıkardık. Hedefimiz daha büyük; Türkiye’nin dijitalleşme endeksini yüzde 75’e çıkarmak için çalışıyoruz.”