YASED’den ‘genişbant internet altyapı ve kurulum maliyetleri azaltılsın’ çağrısı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye’nin ‘ulusal genişbant hedeflerine’ ulaşması için atılması gereken adımlara yönelik 72 öneriyi içeren bir rapor hazırladı.

Rapor, Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ulusal genişbant hedeflerine ulaşabilmek için atılması gereken adımların ortaya koyulmasını ve bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan Ulusal Genişbant Planı’na bir girdi sağlanmasını amaçlıyor. Rapor, ‘rekabet’, ‘inovasyon’, ‘yatırım maliyetleri’, ‘erişim ücretleri’, cihaz erişilebilirliği ve ‘talep artırıcı önlemler’ olmak üzere 6 kategoride atılması gereken adımların altını çiziyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye’deki sabit genişbant yaygınlığını daha da artırabilmek ve mobil altyapıyı yeni teknolojilere uygun hale getirmek için mevcut ve alternatif altyapıların geliştirilmesi, yeni altyapı yatırımlarının pazarın tüm oyuncuları tarafından artırılarak devam etmesi ve talep artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması gerekiyor.