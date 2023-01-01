YASED’in KOZA Projesi öğrenciyi işgücüne kazandırıyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Koza Projesi ile bu yıl 32 ilden 96 öğrenciye daha uluslararası şirketlerde iş hayatını deneyimleme fırsatı sundu.

Proje kapsamında her türlü ihtiyacı YASED üyesi şirketler tarafından karşılanacak öğrenciler, her biri kendi sektöründe fark yaratan uluslararası şirketlerde bir ay boyunca staj yapma fırsatı bulacak. KOZA Projesi’nin 7. Yıl Açılış Toplantısı, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, YASED İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Steven Young, YASED üyesi şirketlerin temsilcileri ve bu yılki stajyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

YASED Başkanı Ahmet Erdem, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle çalıştıklarını vurgulayarak, bu hedefin gerçekleşmesi için en önemli faktörlerden birinin de nitelikli işgücü ve istihdam konularının geldiğini söyledi. 2015 yılı itibarıyla toplam 831 üniversite öğrencisi, YASED üyesi uluslararası şirketlerde staj yapma imkanına sahip oldu.