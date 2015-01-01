YASED’ten 72 öneri

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin ‘ulusal genişbant hedeflerine’ ulaşması için atılması gereken adımlara yönelik 72 öneri içeren ‘Ulusal Genişbant Planı’ başlıklı raporu İstanbul’da açıklandı.

Toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, YASED Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kansu, Vodafone Genel Müdürü Colman Deegan ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da katıldı.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, “Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 75’inden fazlasını temsil eden YASED olarak, Hükümet’in, ülkemizdeki genişbant internet arz ve talebini artırmaya yönelik perspektifini destekliyoruz. Bu raporu hazırlamaktaki temel amacımız, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayınlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki ulusal genişbant hedeflerine ulaşabilmek için önümüzdeki dönemde hazırlanması öngörülen ‘Türkiye Ulusal Genişbant Stratejisi’ne girdi sağlamaktır” dedi. YASED’in Ulusal Genişbant Planı başlıklı raporu, pazarın gelişmesine ve yatırımların artmasına yönelik toplam 72 öneriyi “arz” ve “talep” tarafına yönelik olmak üzere iki ana grup altında sıralıyor. Arz tarafına ilişkin öneriler “Rekabet”, “İnovasyon”, “Yatırım Maliyetleri”; talep tarafındaki artışı sağlayacak olan öneriler ise “Erişim Ücretleri”, Cihaz Erişilebilirliği ve “Talep Artırıcı Diğer Önlemler” olmak üzere toplam 6 başlık altında toplanıyor.