Yazılım sektörüne “Bilişim Müteahhitleri” yön verecek

Ekonomi Bakanlığı’nın Ur-Ge teşvikleri (Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) kapsamında Yazılım Yurtdışı Pazarlama Takımı (Tetsoft) Projesi ile çalışmalarına hız veren Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET), şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda tespit ettiği gelişmeye açık alanları tamamlamak için kolları sıvadı.

“Smart Cluster” yaklaşımıyla yazılım firmalarını biraraya getirerek, rekabetten öte birlikte çalışma ve işbirliği ortamını geliştirmeyi hedefleyen TET, böylelikle Ur-Ge desteklerinin altyapısını da bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.

Yazılım sektörüne “Bilişim Müteahhitleri”, “Birlikte Rekabet (coopetition)” gibi birçok yenilikçi ve dinamik yeni kavramı getirecek olan “Smart Cluster” Projesi’nin temel amacı, dünya çapında büyük projelere talip olacak bir küme oluşturmak. Türkiye’nin uluslararası alanda rekabette güçlenmesi için Bilişim Müteahhidi olan ‘Entegratör’ firmalara ihtiyacı olduğunu ifade eden TET Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Esim, “Yeni geliştirilen Smart Cluster Projesi ile ‘bilişim müteahhitlerinin’ doğmasının önü açılacak. Kümelenme metodu hep rekabet üzerine kurulu ancak rekabet ederken de projelerde birlikte çalışma yeteneğinin geliştirilmesi gerekiyor. Sektördeki etkin firmalarımız “Smart Cluster” altında toplanarak yurtdışında büyük projelere talip olacaklar. Bunun ilk adımı da ‘Akıllı Şehir’ konsepti dahilinde geliştirmeyi planladığımız Smart City Projesi olacak. Dünyada hızla yayılan Smart City, şehirde yaşayanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı ve verilen hizmet kalitesini artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor. Bunun için ulaştırma ağları, alt yapı hizmetleri, enerji ağları gibi bileşenlerin bilgi-işlem teknolojilerinin yoğun olarak kullanımıyla entegrasyonunu hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

