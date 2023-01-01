Yeditepe Üniversitesi Teknopark Kurucu Heyeti Protokolü imzalandı

Yeditepe Üniversitesi, bünyesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi için Kurucu Heyet Protokolü, heyet üyelerinin katıldığı tören ile imzalandı.

Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan İSTEK Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, “Bizim, ülke olarak 2023 vizyonuna uygun gelişme değil, sıçrama yapmamız gerekir. Teknoparklarda asıl hedeflenen üniversiteler ile bilimsel araştırma yapan diğer kurum ve kuruluşların, piyasada üretim yapan işletmelerle işbirliğini sağlamaktır. Çok güçlü bir üniversitemiz var. Bu kapsamda üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması bu sıçramanın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacak” diye konuştu. Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Canan Aykut Bingöl de “Teknoloji ve bilime dayalı üretim, orta ve uzun vadede ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlayacaktır” dedi.