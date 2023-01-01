Yeditepe Üniversitesi’nden Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Yeditepe Üniversitesi, Elektronik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı başlatıyor. Program, öğrencilerin web tabanlı platformlarda gelişen yeni iş modellerini keşfetmelerine ve uygulamalara ait yeni trendleri anlamalarına olanak sağlarken onları elektronik ticaret alanındaki yeni kariyer fırsatlarına hazırlıyor.

Program, yönetim, finans, ekonomi, strateji, proje yönetimi ve girişimcilik ile E-İş, E-Pazarlama, müşteri yönetimi (E-CRM), web tasarımı, veri tabanı yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi farklı disiplinleri biraraya getiren gerçek zamanlı projeleri ve sektörel uygulamaları içeriyor. Programa, yeni üniversite mezunu olup e-ticaret sektöründe kariyer yapmak isteyenler, halen bu alanda çalışmakta olup kendisini geliştirmek isteyenler, web tabanlı ticari bir girişimde bulunmayı planlayanlar, çalıştığı iş alanını değiştirmek ya da işlerini elektronik ticaret alanına kaydırmayı düşünen profesyoneller başvurabiliyor.