Yerli teknoloji projelerine Avrupa’dan 25 milyon Avro fon desteği

Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin desteklenmesi ve ticareştirilmesi amacıyla ACT Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Fonu (Accelerating The Commercialization of Technology) kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu, ACT’ın destekleyeceği projelerin Boğaziçi Üniversitesi liderliğinde Türkiye’den 34 üniversitenin yeraldığı bir Üniversite Kurulu tarafından belirleneceğini açıkladı.

ACT 2015-2018 yılları içinde 20-25 teknoloji girişimine, 100.000 avrodan, 2.5 milyon avroya kadar yatırım yapabilecek. Avrupa Yatırım Fonu, üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji girişimleri tarafından Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin desteklenmesi amacıyla ACT Fonu’nu oluşturdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyurulan fon desteği hakkında bilgi veren Avrupa Yatırım Bankası Yatırım Fonu Direktörü Jacques Darcy, ACT Fonu ile Türkiye’ye yatırım yapmaktan son derece memnun olduklarını ifade etti. ACT Fonu tüm bilimsel ve teknolojik alanlara açık olmakla birlikte; bilgi ve iletişim teknolojileri, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, ileri malzemeler, yenilenebilir enerji, yaşam bilimleri, biyo-teknoloji, biyo-medikal, otonom sistemler, robotik ve mekatronik gibi yüksek katmadeğer yaratacak teknoloji alanlarına özel öncelik veriyor.