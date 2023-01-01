Yerli yazılımın devi Etiya’da bayrak değişimi zamanı

Üç mühendis arkadaş tarafından 2004’te kurulan ve bugün Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılarından birine dönüşen Etiya’da bayrak değişimi yaşanıyor.

Türkiye’de ve yurtdışında elde ettiği referanslarla ve yaptığı yatırımlarla 2023’te tüm dünyada tanınan bir marka olmayı hedefleyen şirkette, Ali Durmuş’tan boşalan CEO’luk görevini Şirket Kurucu Ortakları’ndan Aslan Doğan üstleniyor. Durmuş, şirketteki görevine İcra Kurulu Üyesi olarak devam edecek. Yeni CEO Aslan Doğan, “Her yolculukta olduğu gibi, direksiyonu paylaşmak, hem hız kazanmak hem de tazelenmek açısından çok önemli” yorumlarını yaparken; görevi devreden Ali Durmuş, “Hızla değişen ve gelişen teknoloji dünyasında, süreci doğru yönetmek; birlikte yol alırken, yenilenmek çok önem taşıyor” diyor.

Tamamen yerli üretime dayanan ve 500’ü aşkın mühendis kadrosuyla Türkiye’nin en önemli yazılım firmalarından birine dönüşen Etiya, müşterilerine dünya standartlarında yerli çözümler sunarak, Türkiye’nin bilişim teknolojilerinde dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Etiya, telekom, enerji, medya ve finans gibi sektörlere yönelik kurumsal, mobil ve bulut çözümleri sunuyor.