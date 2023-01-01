Yıldız Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Cem Karakaş oldu

Yıldız Holding Mali İşler Grup Başkanı (CFO) ve Gıda Dışı Yatırımlar Murahhas Azası olarak görev yapan Dr. Cem Karakaş, Ekim ayı itibari ile İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Karakaş’tan boşalan CFO görevine ise Karakaş’a bağlı olarak Mali İşler Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Mustafa Tercan getirildi.

Koç Holding’te çalışma hayatına başlayan Dr. Karakaş, Oyak Grubu ve Erdemir Grubu’nda üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde lisans, Massachussetts Institute of Technology’den yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi’nden doktora eğitimi alan Karakaş, Gıda Dışı Yatırımlar Murahhas Azalığı uhdesinde kalmak suretiyle yeni görevini yürütecek.