Yılın ihracatçısı Eti Maden

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması, ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel taşlarından biri olan ihracatın desteklenmesi ile ihracatçı firmaların teşvik edilmesi amacıyla 14 yıldır düzenlenen “İhracatın Yıldızları” yarışması, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ında katıldığı törenle sahiplerini buldu.

Eti Maden, Büyük Ödül’e layık görülerek 2014 Yılında İhracatın Yıldızı oldu. Yarışmada, 500’ü aşkın firma arasından 10 kategori ve özel değerlendirmeler ile toplam 19 firma ödüllendirildi. Ciner İç ve Dış Tic. A.Ş., Erdemir, Kibar Dış Tic. A.Ş. firmaları, nominal olarak geçtiğimiz yıla göre ihracatını en fazla artıran firmalar oldukları için “İhracat Performans” Ödülü’ne, Cemer Kent Ekipmanları A.Ş., Evinoks Servis Ekipmanları A.Ş. ve Bagozza firmaları geleneksek ürünler dışında Türkiye'den ilk kez ihraç edilen ürünlerle dikkat çektikleri için ‘Kreatif Ürün’ kategorisinde Ödül’e layık görüldü. En fazla ülkeye ihracat yapan ve ihraç ürünlerine kattıkları pazar çeşitliliğiyle ‘Yeni Pazar - Pazar Çeşitliliği’ kategorisinde Aksa Jenaratör, PMS Medikal ve Mikropor firmaları, hızla gelişen ‘e-İhracat’ kategorisinde Biletall, ‘Hizmet İhracatı’ kategorisinde Taleworlds, ‘İnovasyon Şampiyonu Ödülü’ kategorisinde ise Pilotcar ödüllendirildi.

Turquality desteğinden faydalanan ve bu destek kapsamında yurtdışında Türk Malı imajını güçlendiren firmaların değerlendirildiği ‘Markalı İhracat Ödülü’ kategorisinde Silverline ödül alırken Türkiye’nin ihracatçısını dış pazarlarda destekleyerek etkinliğini arttırmasını sağlayan ve Türk malı ürünlerinin dış pazarlarda tanıtımına destek veren kurum ve kuruluşların değerlendirildiği “Ticaret Elçisi Ödülü” kategorisinde ise ödül, Metro Toptancı Market’e takdim edildi.