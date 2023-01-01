Zaman, asıl olanın büyüme olduğunu ortaya koymaktadır

ABD’nin Başkenti Washington’da yapılan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları ile Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) genel kurul çalışmalarına Türkiye’de katıldı. Toplantılar vesilesiyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından bir resepsiyon düzenlendi.