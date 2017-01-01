Zeybekci TMB toplantısına katıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Gündem Toplantısı’nın konuğu oldu. Zeybekci, “2017 ilk yarısındaki performansımız şu anda 6 milyar dolar. Yılsonu itibarıyla bu hedefi 15 milyar dolar olarak koyuyoruz” dedi.

Ekonomi yönetimi olarak sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde ihracata dayalı bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Zeybekci, “Bizim en önemli çıpalarımızdan biri de inşaat sektörü, müteahhitlik sektörüdür. Yurtdışındaki en önemli ihracat kalemi müteahhitlik sektörüdür” diye konuştu.

Türk müteahhitlerinin dünyanın her yerinde bugüne kadar 9 binin üzerinde, yaklaşık 350 milyar dolarlık proje ürettiklerini ve dünyada 2 numara olduklarına dikkat çeken Zeybekci şöyle konuştu: “Artık yeni şeyler söylemek lazım. Gidip bir yerde demiryolunu yapıp, hastane, otoyol, stadyum yapıp, okulları yapıp çekip gelmek değil… Artık çok da fazla olmayan rakiplerimiz paket halinde çalışıyor. Bizim de aynı paketi yapmamız lazım. İhtiyacı yaratmamız lazım. Örneğin; Afrika pazarı inanılmaz bir potansiyel. İhtiyaçlarının ne olduğunun farkında değiller. Artık bizim oralara, paketle, teknolojiyle, ihtiyacı yaratarak, finans çözümlerini yaparak gitmemiz lazım. Sonrasında da yaptığımız bu projeleri işletmemiz lazım. Türkiye olarak bu konuda son derece başarılıyız.”

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün “Tüm iş dünyasında egemen olan beklenti, gerilimi azaltacak, normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturulması; sıranın artık ekonomiye gelmesi” dedi.