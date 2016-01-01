Ziraat Bankası, People’s Choice Oylaması’nda 1. Banka seçildi

Ziraat Bankası, 2016 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ‘Bankacılık’ kategorisinde en çok oyu alarak “En Beğenilen ve Tercih Edilen” banka seçildi.

Ziraat Bankası, bu yıl 13.’sü düzenlenen, 60 farklı ülkeden ve her sektörden 3.800’ü aşkın adayın katıldığı, dünya çapında en kapsamlı ve saygın ödül platformlarından 2016 Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde dünyanın her yerinden yaklaşık 39.000 kişinin oylarının değerlendirmesiyle belirlenen “People’s Choice” oylamasında ‘Bankacılık’ kategorisinde en çok oyu alarak “En Beğenilen ve Tercih Edilen” banka seçildi. Yapılan oylama öncesinde Ziraat Bankası Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde “Hep Birlikte Daha İleriye” sloganıyla başlattığı Dönüşüm Projesi’nde uyguladığı yöntem ve ulaştığı sonuçlar ile “Yılın Şirketi-Bankacılık” kategorisinde gümüş ödül almaya hak kazanmıştı.