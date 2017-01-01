Ziraat Bankası, sürdürülebilir üretimin finansmanında iddialı

Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan, yaptığı açıklamada Ziraat Bankası’nın 2016 yılında çiftçilere kullandırdığı tarım kredilerinin 8.4 milyar TL artarak 42 milyar liranın üzerine çıktığını ve sağlanan artışın yaklaşık yüzde 25 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Göğebakan “Kredi konuları itibariyle değerlendirdiğimizde yüzde 38’lik artışla tarımsal mekanizasyona yönelik kullandırdığımız krediler ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 24’lük artışla hayvansal üretime yönelik krediler, yüzde 18’lik artışla bitkisel üretime yönelik krediler izledi” dedi.

2016 yılsonu itibariyle Ziraat Bankası tarafından kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 37’sinin yatırıma yönelik harcamalardan oluştuğunu ifade eden Göğebakan, “Geçen yıl tarımsal yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 22, işletme kredilerimizdeki artış ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Yatırım harcamalarının içinde yine tarımsal mekanizasyona, özellikle traktör alımına yönelik krediler ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, üreticilerimizin ihtiyaçlarına uygun koşullarla geliştirdiğimiz ve faiz indirimi (sübvansiyon) uygulamaları dışında kullandırdığımız kredilere olan ilgi de doğru çözüm üretildiğinde üreticilerin istek ve taleplerinin karşılanabildiğini göstermesi açısından memnuniyet vericidir. Sübvansiyon uygulamaları dışında kullandırdığımız tarım kredileri yüzde 49’luk bir artışla 10 milyar lirayı aşmıştır. Sübvansiyon uygulanan kredilerimiz bir kenarda tutulsa dahi bu rakamla da Ziraat Bankası sektör lideri olmaya devam etmektedir” bilgisini verdi.

Göğebakan, Ziraat Bankası olarak 2017 yılında da üreticilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirterek, “2017 yılında hayvancılık, meyve bahçesi tesisi, örtüaltı tarımı, tarımsal mekanizasyon, yağlı tohumlu bitkilerin yetiştiriciliği, yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları gibi alanlar öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır” açıklamasını yaptı.