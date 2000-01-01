Zorlu Enerji’nin Alaşehir I Santrali ulusal sisteme bağlandı

Zorlu Enerji’nin 153 milyon dolar yatırım ile Alaşehir’de 9 km2’lik geniş bir alana yayılan jeotermal kuyu ve boru hatları ile 44 dönüm arazi üzerine kurduğu, 45 MW kapasiteli Alaşehir I Jeotermal Santrali’nin 33.73 MW’lık buhar türbini başarıyla ulusal sisteme bağlandı.

11.27 MW’lik binary ünitesinin de önümüzdeki ay içerisinde devreye alınacağı proje, hedeflenen zamanda tamamlanacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren Zorlu Enerji, Kızıldere I ve II tesisleriyle toplam 95 MW olan jeotermal kurulu gücünü büyütüyor. Şirket, 2013 yılında Alaşehir tesisine ilişkin yatırım kararı ile başladığı mühendislik çalışmalarının akabinde 2014 yılının Haziran ayında başlayan inşaat ve yapım süreçlerini rekor sayılabilecek bir sürede tamamladı. Bu yılın Mayıs ayında devreye alma çalışmalarına başlanan ve 45 MW kurulu güce sahip olacak tesis, 12 Eylül’de Enerji Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği detaylı kabul çalışmalarının ardından ticari üretime geçti. Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, “Türkiye’nin 2023 jeotermal kurulu güç hedefi olan 1000 MW’ın üzerine çıkarak, 2000 MW’a ulaşılacağını düşünüyoruz. Zorlu Enerji olarak jeotermal kaynakları, bu alandaki geniş yetkinliğimizin de etkisiyle büyüme haritamızın önemli eksenlerinden biri olarak konumlandırıyoruz” diye konuşuyor.