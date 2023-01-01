Alzheimer’ın ilacı dans etmek!

Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, dansın Alzheimer gelişimini önlemede en güçlü uğraşı olduğu ile ilgili yeni bulguların yayınlandığını açıkladı.

İki farklı üniversitede yürütülen benzer çalışmaların sonuçları, beklenmedik bir durumu ortaya çıkardı. Bölükbaşı, “Önceden sanıldığının aksine, bulmaca çözme ve benzeri uğraşlar Alzheimer gelişimini önlemede düşük etkinliğe sahip. Esas önemli bulgu, önlemede en yüksek uğraşın ‘dans etmek’ olduğu şeklinde bildirildi. Çalışmalar 21 yıldan beri sürdürülüyordu. Sonuçlar, dünyaca ünlü tıp dergisi NEJM de yayınlandı. Albert Einstein Tıp Koleji’nin yaptığı çalışmaya göre; riski en yüksek düzeyde düşüren uğraş, bir müzik eşliğinde dans etme.”