Arven İlaç’tan büyük hamle

Toksöz Grup bünyesindeki Arven İlaç, ilk biyobenzer ürünü geliştirip üreterek Türkiye’de bir ilke imza atmayı başardı.

Ürün, kanser hastalarının enfeksiyonlar karşısında zayıf düşmelerine neden olan, kemoterapinin başlıca hematolojik yan etkisi “Nötropeni”nin engellenmesine yardımcı oluyor. Türkiye, katmadeğeri yüksek ilaçların geliştirilmesinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına girebilir. Avrupa’dan 400 avro civarında ithat edilen ilacın kamuya maliyeti 55 avroya kadar gerileyecek. Toksöz Grup Arven İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz, geliştirecekleri yeni ürünlerle ithal ürün pazarının daraltılmasında sektöre liderlik yapmayı hedeflediklerini söyledi.