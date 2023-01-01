Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi Türkiye’de

Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi Türkiye’de açıldı. 80 milyon TL’ye kurulan hastane mükemmeliyet merkezi olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımına sahip hastanede nöronavigasyon destekli floresan boyama ile tümör ve beyin cerrahi operasyonları yapılabilirken teknoloji ve donanımlı uzman kadrosuyla sıfır hata hedefleniyor. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ülkemizde beyin alanında önemli bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu nedenle çalışmalarımızı beyin odaklı olarak yürütmeye karar verdik” dedi.