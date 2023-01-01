Baharla gelen göz alerjilerine dikkat

Gözde kızarıklık, çapaklanma, yanma, batma, kaşıntı, sulanma, güneşe karşı hassasiyet gibi şikayetler alerjik göz nezlesinin habercisi olabilir.

Dünyagöz Etiler’den Op.Dr. Aylin Kılıç, alerjik göz nezlesinin erken teşhis edilmediğinde görme kaybına kadar uzanan ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceğini söyledi. Alerjik göz nezlesi, geç teşhis edilirse göz kapaklarında düşme ve kısılma, korneada yaralar ve kalıcı göz bozukluklarına neden olabiliyor. Kılıç, baharda rüzgarla birlikte uçuşan polenler ve tozların alerjik göz nezlesini ortaya çıkardığını belirtti.