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Basit önlemlerle gripten korunun

Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Aslı Çurgunlu kışı grip olmadan geçirmenin ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı:

“Güne güzel bir kahvaltı ile başlayın. Düzenli egzersiz yapın. Yeterli miktarda su tüketin. Hijyene dikkat edin. Meyve ve sebze yemeye özen gösterin. Haftada 3 kez balık tüketin. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Grip aşısı yaptırın. Gereksiz ilaç kullanımından kaçının. Stresten uzak durun ya da stresi yönetmeye çalışın. Protein bağışıklığı güçlendirir.” 

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