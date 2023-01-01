Basit önlemlerle gripten korunun

Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Aslı Çurgunlu kışı grip olmadan geçirmenin ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı:

“Güne güzel bir kahvaltı ile başlayın. Düzenli egzersiz yapın. Yeterli miktarda su tüketin. Hijyene dikkat edin. Meyve ve sebze yemeye özen gösterin. Haftada 3 kez balık tüketin. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Grip aşısı yaptırın. Gereksiz ilaç kullanımından kaçının. Stresten uzak durun ya da stresi yönetmeye çalışın. Protein bağışıklığı güçlendirir.”