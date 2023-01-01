Bayer, sağlık teknolojisi alanında genç girişimcileri arıyor

Bayer HealthCare, sağlık alanındaki yenilikçi projeleri ile genç girişimcileri Grants4Apps® Accelerator programına davet ediyor. Sağlık alanındaki süreçleri geliştirecek projeleri ile başvuranlar arasından kazanan beş projenin sahipleri Berlin’e gitme şansı yakalıyor.

Programa, 18 yaşını doldurmuş tüm genç girişimciler, hastalarla iletişimi kuvvetlendirecek veya sağlık alanındaki süreçlere katkı sağlayacak projeleriyle katılabiliyor. Adaylar, mobil uygulama, tıbbi cihaz, giyilebilir teknolojik ürün, yazılım veya donanım projeleriyle başvurabiliyor. Yarışmada ilk beşe girenler 50.000 Avro’luk ödülün yanısıra Bayer Berlin Genel Merkezi’nde çalışma fırsatı yakalıyor.