Bayındır Sağlık Grubu, Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda

KalDer tarafından düzenlenen 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödül Töreni, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansta, Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu, ‘Ekip Çalışmalarında Problem Çözme Tekniklerinin Etkin Kullanımı’ çalıştayında, ‘Fototerapi Kalite Çemberi’, ‘Yoğun Bakım Kalite Çemberi’ ve ‘Doğuma İştirak Eden Sertifikalı Babalar Kalite Çemberi’ konularında üç ayrı sunumla yer aldı.