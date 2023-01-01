Boğaziçi Üniversitesi ve Siemens Sağlık işbirliği

Siemens Sağlık Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile düzenlenen İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı’na, 40 öğrenci katıldı.

Program, Siemens Sağlık Innovation Think Tank Kurucusu ve Global Direktörü Sultan Haider, Siemens Sağlık Türkiye Görüntüleme Pazarlama Müdürü Mehmet Ayçin ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç.Dr. Burak Acar tarafından yürütüldü. 9 proje grubu, sunumlarını ve inovatif çözüm önerilerini Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu’na tanıttı.