Cerrahide navigasyon teknolojisi

Okan Üniversitesi Hastanesi ve dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketi Medtronic, beyin, omurga ve ortopedi alanındaki uzmanlıklarını ve deneyimlerini birleştirerek, önemli bir işbirliğine daha imza attı.

Okan Üniversitesi Hastanesi’nde kullanımına başlanacak ileri cerrahi teknolojisi sayesinde beyin, omurga ve ortopedi ameliyatlarının planlanmasından sonlandırılmasına kadar geçen tüm süreçler, gerçek zamanlı radyolojik görüntüleme kullanılarak yapılabilecek. Bu teknoloji, ameliyatların kısa sürede tamamlanmasına ve daha başarılı sonuçlar elde etmesine de yardımcı olacak.