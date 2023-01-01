Cetaphil ürünleri artık Türkiye’de

Cetaphil ürünleri, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama güvencesiyle girdiği Türkiye pazarında düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Günlük cilt bakımı ve özel cilt bakımı olarak konumlandırılan 7 ayrı ürünü ile tüm yaş gruplarından kadınlara ihtiyacı olan hassas bakımı sunmayı vaad eden Cetaphil ürünlerinin Türkiye basın lansmanında, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama yetkililerinin hoşgeldiniz konuşmasından sonra Dermatoloji Uzmanı Prof.Dr. Gonca Gökdemir doğru cilt bakımını aşamalarını anlattı, Cetaphil Ürün Müdürü Nihal Şen Cetaphil ürünlerinin etkilerinden sözetti.