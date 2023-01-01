“Çocuğunuzla sosyal medya sözleşmesi yapın”
İstinye Üniversite Hastanesi Psikoloğu Duygu Başak Gürtekin, sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyine geldiğini belirterek, bu konuda ailelerin kurallar koymak yerine karşılıklı iletişimi güçlendirmek adına anlaşmaya dayalı sözleşmeler yapmaları gerektiğini söyledi.
Sosyal medya bağımlılığının artık çocuklarda daha sık gözlendiğine dikkat çeken Gürtekin, “Kişide bağımlılığa dair inkar görülmesi mutlaka dikkate alınması gereken belirtiler arasındadır” dedi.