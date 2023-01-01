Diş beyazlatma teknolojisi cep telefonunda

Günlük işleri aksatmadan, kitap okurken TV izlerken hatta öğle arasında bile günde 10 dakika kullanımla dişleri doğal beyazlığına kavuşturmak mümkün.

Pharma Plant güvencesiyle Türkiye’ye getirilen patentli Dr. White Akıllı Diş Beyazlatma Cihazı Teknolojisi ile hiçbir elektronik enerji aksamına ihtiyaç duymadan dişler beyazlıyor. Dr. White, akıllı telefon, tablet ya da USB girişe sahip herhangi bir cihaza takıldığı anda beyazlatma işlemi için çalışır duruma geliyor.