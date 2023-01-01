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Eczacıbaşı’ndan yeni yatırım

Uni markasını bünyesinde bulunduran Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, yeni üretim tesisinin temelini Gebze’de attı.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, 23 milyon dolarlık yeni yatırımı ile yıllık 110 milyon olan ıslak mendil üretim kapasitesini 150 milyon adede çıkarmayı hedefliyor. Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Genel Müdürü Coşkun Bedük, tesisin 2016’da faaliyete geçmesini planladıklarını açıkladı. Temel atma törenine Eczacıbaşı yöneticileri ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Şişmanoğlu katıldı.

 

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