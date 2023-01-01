Gıda etiketlerinde gizlenen tehlikelere dikkat!

Etiket okuma alışkanlığının yüzde 50 civarında olduğu Türkiye’de daha çok son kullanım tarihine bakılmakla yetinilirken gıdalar içinde farklı kodlarla gizlenen Çin tuzu, tatlandırıcılar ve yapay gıda boyaları tüketiciler tarafından farkında olmadan tüketiliyor.

Emsey Hospital’dan Diyetisyen Kübra Öztürk, gıda alışverişi yaparken etiketleri okumadan sepete atılmaması konusunda uyarıyor: “Etiketleri ‘Öncelikle kendi sağlığımız için okumalıyız’. Özellikle cipslerde ve fast-food ürünlerde bolca kullanılan ve obeziteye sebep olduğu kanıtlanan Çin tuzu, gıda maddelerinde E-621 koduyla kodlanmaktadır. Yapay gıda boyaları alerji, astım kanserojen etki oluşturabilmektedir, örneğin; E102, Tartrazin, E120 Karmin, Sunset Yellow ( E110), Karmoisine (E122), Quinoline (E104), Allura Red( E129).”