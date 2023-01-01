Glokom’u kontrol altına alın!

Prof.Dr. Nilgün Yıldırım, körlüğe yol açabilen Glokom’un yavaş ilerleyen, uzun süreli takip gerektiren kronik bir hastalık olduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nilgün Yıldırım, körlüğe yol açabilen halk arasında göz tansiyonu veya ‘Karasu’ hastalığı olarak bilinen ‘Glokom’un yavaş ilerleyen, uzun süreli takip gerektiren kronik bir hastalık olduğunu belirterek, ‘Glokom’un tanı ve takibinde göz dibi muayenesi ve görme alanı testinin önemine değindi. Yıldırım, VSY Biotechnology tarafından sunulan ve insanların glokom ölçümünü tek başına yapabildiği Icare Ev Tonometrisi cihazı ile elde edilen verilerin göz hekiminin glokom tanı, takip ve tedavisine yardımcı olacağını kaydetti.