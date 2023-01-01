Güneşten yıpranan cildinizi Cetaphil ile nemlendirin!
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama güvencesiyle eczanelerden temin edilebilen Cetaphil ürünleri size daha sağlıklı bir cilt vaat ediyor.
Doktorların tavsiyesi Cetaphil Nemlendirici Losyon özel formülü ile güneş sonrası kuruyan ciltlere ihtiyacı olan nemi sunuyor. Nem kaybını önleme ve vücuttaki su tutulumunu sağlama özellikleri klinik olarak kanıtlanmış olan losyon, koku maddeleri ve lanolin içermeyen formüle sahip.
Doktorların tavsiyesi Cetaphil Nemlendirici Losyon özel formülü ile güneş sonrası kuruyan ciltlere ihtiyacı olan nemi sunuyor. Nem kaybını önleme ve vücuttaki su tutulumunu sağlama özellikleri klinik olarak kanıtlanmış olan losyon, koku maddeleri ve lanolin içermeyen formüle sahip.